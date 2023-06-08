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Калмыков уверен, что «Родина» выйдет и закрепится в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Родины» Амур Калмыков после первого стыкового матча за выход в РПЛ против «Пари НН» порассуждал о перспективах команды.

«Если бы кто-то вел за собой команду, наверное, мы бы такого результата не добились. Мы все заряжены. Поднялись с 12-го места на пятое, я думаю, никто в это не верил. У нас все получилось, у нас в команде все лидеры. Самое главное в этой ситуации — объединиться, не искать виновных, а просто выйти и получать удовольствие. А там посмотрим, что выйдет из этого. Очень надеюсь, что все хорошо сложится у команды. Я не знаю где я буду через два-три года, но надеюсь, что у «Родины» все получится. Дай бог, мы сейчас выйдем в РПЛ. Когда я приходил в клуб, задача была — выйти Премьер-лигу и будет расти. Я вижу, что «Родина» не только в РПЛ выйдет, но закрепится там и со временем будет добиваться успехов», — приводит слова Калмыкова Metaratings.ru.

Первый стыковой матч между «Пари НН» и «Родиной» состоялся 7 июня и завершился победой нижегородского клуба со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/kalmykov-rodina-ne-tolko-v-rpl-vyidet-no-zakrepitsya-tam-i-so-vremenem-budet-dobivatsya-uspekhov-257219/
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 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
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 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
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 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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