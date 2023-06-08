Калмыков уверен, что «Родина» выйдет и закрепится в РПЛ

Нападающий «Родины» Амур Калмыков после первого стыкового матча за выход в РПЛ против «Пари НН» порассуждал о перспективах команды.

«Если бы кто-то вел за собой команду, наверное, мы бы такого результата не добились. Мы все заряжены. Поднялись с 12-го места на пятое, я думаю, никто в это не верил. У нас все получилось, у нас в команде все лидеры. Самое главное в этой ситуации — объединиться, не искать виновных, а просто выйти и получать удовольствие. А там посмотрим, что выйдет из этого. Очень надеюсь, что все хорошо сложится у команды. Я не знаю где я буду через два-три года, но надеюсь, что у «Родины» все получится. Дай бог, мы сейчас выйдем в РПЛ. Когда я приходил в клуб, задача была — выйти Премьер-лигу и будет расти. Я вижу, что «Родина» не только в РПЛ выйдет, но закрепится там и со временем будет добиваться успехов», — приводит слова Калмыкова Metaratings.ru.

Первый стыковой матч между «Пари НН» и «Родиной» состоялся 7 июня и завершился победой нижегородского клуба со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня.