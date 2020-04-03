Как тренироваться и заниматься спортом в нерабочие дни? Отвечает мэрия Москвы

Мэрия Москвы на официальном сайте опубликовала памятку, что разрешено и запрещено в столице из-за распространения коронавируса?. В том числе, в ней говорится, как можно заниматься спортом.

«Бассейны, тренажерные залы, стадионы и другие спортивные объекты сейчас закрыты. Позаниматься на тренажерах и сделать зарядку на площадке рядом с домом также нельзя, ведь коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.

Не растерять спортивную форму помогут домашние тренировки. Такие занятия, как правило, не требуют специальных приспособлений и тренажеров. Советы и рекомендации можно с легкостью найти в интернете. Кроме того, многие фитнес-приложения и спортивные онлайн-платформы сейчас открыли бесплатный доступ к своим урокам", — говорится в сообщении.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется