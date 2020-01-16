Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что он думает о расширении российской премьер-лиги до 18 команд.

— А наберется ли у нас 18 клубов, бюджеты которых позволят выступать в РПЛ?

— Подождите. У меня возникает встречный вопрос. Вот выходит команда в премьер-лигу, так? И зачем ей сразу задирать бюджет? Зачем резко поднимать зарплаты игрокам?

— Чтобы соответствовать уровню РПЛ.

— В этом сезоне вышла в премьер-лигу команда «Тамбов». Там бюджет остался примерно на прежнем уровне. Так они еще и деньги заработали в премьер-лиге! От того же телевидения.

— Небольшие деньги...

— Пускай копейки, но тем не менее. ТВ, спонсоры, букмекеры. Разве плохо? Заработают миллионов 100. В ФНЛ разве они могли бы получить такую прибыль? При этом они еще и играют, цепляются.

— Но не могут выступать на своем поле. Нет опасений, что мы расширим лигу, а подходящих стадионов не найдем?

— Если бы «Тамбов» играл на своем поле, заработал бы еще больше! К сожалению, пока не получается перестроить свою арену... Но главное — в другом. «Тамбов» не раздувает свой бюджет. И все у него нормально. А бывают ведь и другие примеры.

— Какие?

— Когда клуб выходит в премьер-лигу, и сразу бегут к губернатору агенты... Кричат — надо усиливаться, покупать игроков... Все рассказывают губернатору, что нужно увеличить бюджет, иначе вылетим... Ну что за бред?

— Почему?

-Да играйте вы своими ребятами! Укрепите две-три позиции, не больше. А у нас люди выходят в РПЛ, и сразу задирают бюджет в два раза. Ну вы чего? Откуда вы берете заоблачные зарплаты? Футболист выступал в ФНЛ, выходит в премьер-лигу. Он что — в два раза лучше играть стал?! За что вы ему кладете такие деньги? Поэтому потом и разоряетесь... Если парень реально сильный, его еще из первого дивизиона возьмут в премьер-лигу. Вспомните нашего Шатова. Или Соболев. Играл в Томске. Его заметили «Крылья». Парень раскрылся, забивает, один из лучших бомбардиров чемпионата. Так что не надо вступать в гонку вооружений. У нас хватит 18 состоятельных команд для РПЛ. Если республика Мордовия построила классный стадион, почему не найти деньги на свою команду? Найдите спонсоров. Давайте поднимать наш футбол в регионах. Расширение РПЛ даст толчок к развитию. (Виталий Айрапетов)