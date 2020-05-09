Гурам Аджоев: «Низкий поклон ветеранам. С Днем Победы!»

Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев поздравил с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и оценил для «СЭ» ситуацию в российском футболе.

— Это великий, святой день. 9 мая особый день в истории нашей страны, тем более, сегодня такая дата — 75 лет. Хочу поздравить всех ветеранов и пожелать им здоровья! Низкий вам поклон и сердечная благодарность. Очень важно, чтобы мы из поколения в поколение хранили и передавали память об этом историческом дне. Чтобы ни происходило, какая бы ситуация ни была в мире, помнить и чтить День великой Победы нужно всегда.

— 15 мая — очередная дата, когда может быть вынесено решение о возобновлении или завершении чемпионата РПЛ. Каков ваш прогноз?

— Ситуация на сегодня такова, что решение по этому вопросу принимают не клубы. Мы можем сколько угодно рассуждать, но прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. Именно поэтому некоторое время назад мы предложили зафиксировать итоги чемпионата по результатам первого круга. Если же будет принято решение доигрывать, конечно, будем играть. Но если заканчивать чемпионат без оставшихся матчей, то необходимо соблюсти спортивный принцип. И тогда действительно, как я уже говорил, логичнее зафиксировать таблицу, которая была после 15 туров, когда каждый сыграл с каждым по одному разу.

— Если будет принято решение доиграть сезон, тульский «Арсенал» будет готов к такому сценарию?

— Мы будем готовы ко всему. Повторюсь, строить прогнозы сейчас трудно, но естественно, внутри клуба мы просчитываем и моделируем разные варианты развития событий. Поэтому любое решение нас не застанет врасплох.

— На ваш взгляд, как вообще нынешняя ситуация отразится на российском и мировом футболе?

— Понятно, что ничего хорошего в происходящем нет. Это касается не только футбола, но и других сфер, отраслей. Нанесен серьезный удар по мировой экономике. Но в то же время нужно понимать, что любой кризис — это временное явление. Через какое-то время все обязательно восстановится. Не сомневаюсь, что мы пройдем через это испытание.