Как Каррера отреагировал на фразу Глушакова о тренере, который не ставил его в состав. Ответ Массимо

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» раскрыл нюансы истории со словами экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова о влиянии футболистов на назначения тренеров в клубе. Также он прокомментировал фразу полузащитника о том, что только один специалист — Славен Билич в «Локомотиве» — не выпускал его на поле.

Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте.

— Правда ли, что тогда, когда вас назначили, группа игроков, в том числе и Глушаков, сказала, что тренеров в «Спартаке» назначают и снимают футболисты?

— Подобное может произойти в любом клубе. Когда команда считает, что тренер — не уровень этой команды. На тот момент я работал не так долго в «Спартаке», около месяца, никто не знал меня. И то, что прозвучало, было странно для меня.

— То есть такая фраза от игроков была?

— Нет, не было. Не могу знать, что было на разговоре президента с командой и благодаря чему или кому я стал тренером.

— Когда вы услышали эту фразу Глушакова по поводу тренера, который его не ставил в состав, стали наводить справки? И когда вы поняли, что этот тренер — Билич?

— Нет, я узнал спустя некоторое время. Меня это сильно не волновало.

— Почему?

— Не интересовало мнение игрока. Он будет выходить в стартовом составе, если будет приносить пользу. Я не боялся идти против кого-либо. Если футболист играет на команду, проблем нет.

— А не хотелось сказать Глушакову: «Ты кто такой? Как ты можешь диктовать тренеру ставить ли тебя в состав»?

— Нет, я ничего не сказал, просто делал выводы и думал, как себя вести. Он играл, когда должен был, не играл, когда не должен был. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь