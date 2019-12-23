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Как голосовал Юрий Семин при определении лучшего игрока России

17:00
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Выбор Юрия Семина. Фото "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поставил на первое место полузащитника своей команды и сборной Польши Гжегожа Крыховяка. Также в пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Тонни Вилена («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»).

Выбор Юрия Семина. Фото "СЭ"
Выбор Юрия Семина. Фото «СЭ»

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