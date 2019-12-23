Как голосовал Юрий Семин при определении лучшего игрока России
17:00
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поставил на первое место полузащитника своей команды и сборной Польши Гжегожа Крыховяка. Также в пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Тонни Вилена («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»).
Выбор Юрия Семина. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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