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Как голосовал Валерий Карпин при определении лучшего игрока России

16:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ" Выбор Валерия Карпина. Фото "СЭ"
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поставил на первое место полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Также в пятерку вошли: Мариу Фернандес (ЦСКА), Матиас Норманн («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Элдор Шомуродов («Ростов»).

Выбор Валерия Карпина. Фото "СЭ"
Выбор Валерия Карпина. Фото «СЭ»

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