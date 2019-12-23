Как голосовал Валерий Карпин при определении лучшего игрока России
16:00
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поставил на первое место полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Также в пятерку вошли: Мариу Фернандес (ЦСКА), Матиас Норманн («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Элдор Шомуродов («Ростов»).
Выбор Валерия Карпина. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...