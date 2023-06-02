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Сегодня, 10:15

«Решили физически устранить». Как агент Сарсания предотвратил заказное убийство

Юрий Голышак
Обозреватель
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Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ», как ее брат предотвратил убийство человека, связанного с футболом.

— Был случай. Не знаю, что сделал один наш футбольный человек, но его приговорили. Решили физически устранить. Костя случайно узнал.

— Ого.

— Брат в полном ужасе набирает одному из могущественных товарищей с той стороны. Напросился на встречу. Тот непреклонен: «Константин, я обратных шагов не делаю. Если принял решение — значит, оно будет выполнено. Задний ход невозможен...»

— А дальше?

— Костя его уговаривал два или три часа. В бассейне с ним плавал. В сауне парился. Все время выводил разговор на эту тему. Настолько вымотал человека, что тот выдохнул: «Как ты мне надоел! Пусть будет по-твоему — хотя это не в моих правилах. Только из уважения к тебе! Просто передай ему — чтоб я ни разу в жизни с ним не пересекся...»

— Человек жив до сих пор?

— Жив-здоров. Был Косте очень благодарен. Я всего этого не знала. Да и многого не знала, как выяснилось. Скольким людям помогал. Но все истории, которые выплыли, полностью укладывались в мое представление о брате...

— Вам тоже помогал?

— Когда это требовалось — да. Даже с этой квартирой. Не хватало половины стоимости — говорит: «Да я тебе дам в долг сколько надо. Будешь отдавать потихонечку». Ну, купили. Потом у меня развод — и слышу от брата: «Тань, даже не думай. Не надо мне ничего отдавать...»

Константин Сарсания. «На похоронах Кости Бердыев не плакал — рыдал». Пронзительное интервью сестры агента Сарсании

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ничего нет». Сестра Сарсании рассказала, что деньги агента после его смерти бесследно пропали
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Гленн Бейл

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Максим Ненахов

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Александр Соболев

Спартак

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