«Ничего нет». Сестра Сарсании рассказала, что деньги агента после его смерти бесследно пропали

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ», что после его смерти возникла странная ситуация с накоплениями его брата.

— Я слышал — при всех доходах Константина Сергеевича делить-то было нечего. Это только казалось, что должны были остаться миллионы.

— Ничего нет...

— Как возможно?

— А вот так — ничего!

— Вы поняли, куда все делось?

— Нет.

— Кто-то из родни даже называл цифру — осталось 100 тысяч долларов.

— Голословно обвинять банк мы не можем. Еще и неудачное стечение обстоятельств. Как раз Костя умер — и там закончился срок аренды банковской ячейки. Когда вскрывали, присутствовал наш папа, сын Кости Денис... Вот вскрыли, и... Было очень странно!

— Что увидели?

— Лежали две ленточки, которыми заклеивают пачки. Причем от евро. Какой-то целлофан. Все!

— Невероятно.

— Конечно, какие-то деньги у него были — например, «Зенит» перевел зарплату. Но где основная сумма — мы не представляем!

— Так и осталось неизвестным?

— Видите ли, Костя никогда не вел никаких записей. Все держал в голове! Думаю, коды и пароли хранились исключительно в его памяти. Как и места — куда и что положил.

— Допускаете, что где-то все это лежит?

— Наверняка. Просто мы не знаем об этом. Пытались по разным каналам найти, но безуспешно.

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.