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Сегодня, 10:00

«Ничего нет». Сестра Сарсании рассказала, что деньги агента после его смерти бесследно пропали

Юрий Голышак
Обозреватель
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Константин Сарсания.
Фото из личного архива Татьяны Сарсании

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ», что после его смерти возникла странная ситуация с накоплениями его брата.

— Я слышал — при всех доходах Константина Сергеевича делить-то было нечего. Это только казалось, что должны были остаться миллионы.

— Ничего нет...

— Как возможно?

— А вот так — ничего!

— Вы поняли, куда все делось?

— Нет.

— Кто-то из родни даже называл цифру — осталось 100 тысяч долларов.

— Голословно обвинять банк мы не можем. Еще и неудачное стечение обстоятельств. Как раз Костя умер — и там закончился срок аренды банковской ячейки. Когда вскрывали, присутствовал наш папа, сын Кости Денис... Вот вскрыли, и... Было очень странно!

— Что увидели?

— Лежали две ленточки, которыми заклеивают пачки. Причем от евро. Какой-то целлофан. Все!

— Невероятно.

— Конечно, какие-то деньги у него были — например, «Зенит» перевел зарплату. Но где основная сумма — мы не представляем!

— Так и осталось неизвестным?

— Видите ли, Костя никогда не вел никаких записей. Все держал в голове! Думаю, коды и пароли хранились исключительно в его памяти. Как и места — куда и что положил.

— Допускаете, что где-то все это лежит?

— Наверняка. Просто мы не знаем об этом. Пытались по разным каналам найти, но безуспешно.

Константин Сарсания. «На похоронах Кости Бердыев не плакал — рыдал». Пронзительное интервью сестры агента Сарсании

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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