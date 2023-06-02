Защитник «Пари НН» Александров выразил уверенность, что команда останется в РПЛ

Защитник «Пари НН» Виктор Александров в разговоре с «СЭ» высказался о борьбе за выживание в текущем сезоне РПЛ.

«Мы сто процентов останемся в РПЛ. Я в этом уверен! У нас хороший состав, мы можем остаться напрямую без стыковых матчей. На потенциальных соперников в стыках даже не смотрим», — сказал Александров «СЭ».

«Пари НН» располагается в таблице РПЛ на 14-й строчке, имея в активе 27 очков.