Кафельников сообщил, что совет директоров "Спартака" рассматривает вопрос продажи клуба

Олимпийский чемпион по теннису и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников обратился в своем телеграм-канале к президенту компании "Лукойл" и совладельцу красно-белых Вагиту Алекперову.

Кафельников рассказал, что ему пришла информация о том, что на Совете директоров красно-белых рассматривается вопрос о возможной продаже клуба.

– Вагит Юсуфович, вынужден перед Вами извиниться, но мне ничего не остается, как продолжить эпистолярный жанр. Я думаю Вы уже в курсе, а может быть давно в курсе, что у Вас в клубе есть игрок, который занимался саботажем и подковерными играми, для которого результат футбольного клуба "Спартак" (Москва) и "Лукойла" стоял на последнем месте, а на первом стояли личная выгода, во всех планах и смыслах. Это кощунство было, выпускать почти два года этого игрока с капитанской повязкой, на стадионе, где установлены памятники братьям Старостиным и Федору Федоровичу Черенкову.



Кстати, правнук Николая Петровича Старостина – Стефанос Циципас покоряет теннисный мир, а детище всей его жизни футбольный клуб "Спартак" (Москва), будет опять героически сражаться за пятое или шестое место в чемпионате России?! В непростые для всей страны 90-е годы, в "Спартаке" помимо гения Олег Ивановича Романцева и хорошего тренера Георгия Александровича Ярцева, был другой скромный герой, без которого полнейшее доминирование ФК "Спартак" Москва в чемпионате России, а также сенсации и успехи на Европейской арене, были бы невозможны.



Речь идет о Сулейманове Риме Султановиче и "Уренгойгазпром". Компания, с возможностью в десятки раз ниже, чем у "Лукойла" поддерживала клуб не только на плаву, но и клуб становился чемпионом "сезон за сезоном", побеждали в Кубке России, обыгрывали многих грандов на европейской арене. "Спартак" был близок к выходу в финал Кубка УЕФА, но проиграл лучшему футболисту мира, к сожалению.



В 98-ом году за победу над "Спартаком" давали титулы "Герой Калмыкии", сейчас в эру "Лукойла" для многих провинциальных команд победа над "Спартаком" – это обыденность.

Я, будучи профессиональным теннисистом, во время турнира, вылетал на игру "Спартака" с лондонским "Арсеналом", после игры возвращался назад. Сейчас с каждой игрой, у меня, как у держателя сезонного абонемента "Платинум" пропадает вообще какое-либо желание, ехать на "Открытие Арену", чтобы смотреть на Ломовицкого и Мелкадзе.

Простая статистика Вагит Юсуфович:

Евгений Гинер (ЦСКА Москва) – 20 (двадцать) титулов.

"Лукойл", (Спартак Москва) – 2 (два) титула (все благодаря Массимо Каррере).



Еще стоить добавить, "Спартак Москва" – единственный из российских топ-клубов, кто не выигрывал европейский трофей. В России мы середняки, при "Лукойле", а на на постсоветском пространстве, нас давно обошли "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), а теперь и "Шериф" (Тирасполь, Молдавия) и ФК "Астана" (Казахстан). Одним возвращением Массимо Карреры ситуацию не изменить, нужно кардинально менять систему управления клубом, от принципа комплектования команды до работы с болельщиками.



P.S. Сейчас пришла весточка с Совета директоров, что рассматривается вопрос о возможной продаже клуба, наверное, это будет лучшим возможным решением.

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