Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» высказался о развитии голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.

— Вообще, в «Спартаке» вратарем быть очень трудно, — подчеркнул Кафанов. — Вот почему рад за Сашу Максименко. Это давление не каждый вратарь может выдержать, но он с ним справляется. Да, ошибки бывают, но их с каждым сезоном становится все меньше.

При этом требования тренеров вратарей — разные. Итальянец Джанлука Риомми, например, настаивал на том, чтобы в ближнем бою, при выходе один на один, вратарь предугадывал ситуацию, бросался заранее. Максименко так и делал — и не всегда выручал. При Доменико Тедеско и немецком тренере вратарей Максе Урванчки стало видно, что в таких же ситуациях он действует по-другому. Ребров рассказал: «Немец сейчас учит его по-другому. Он должен сократить расстояние, сделать блок».