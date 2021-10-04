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Кафанов — о прогрессе Максименко: «Он растет, хотя быть вратарем в «Спартаке» очень трудно»

10:55
Александр Максименко в матче против «Ахмата» (1:0). Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко в матче против «Ахмата» (1:0). Фото ФК «Спартак»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» высказался о развитии голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.

Виталий Кафанов. «Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова

— Вообще, в «Спартаке» вратарем быть очень трудно, — подчеркнул Кафанов. — Вот почему рад за Сашу Максименко. Это давление не каждый вратарь может выдержать, но он с ним справляется. Да, ошибки бывают, но их с каждым сезоном становится все меньше.

При этом требования тренеров вратарей — разные. Итальянец Джанлука Риомми, например, настаивал на том, чтобы в ближнем бою, при выходе один на один, вратарь предугадывал ситуацию, бросался заранее. Максименко так и делал — и не всегда выручал. При Доменико Тедеско и немецком тренере вратарей Максе Урванчки стало видно, что в таких же ситуациях он действует по-другому. Ребров рассказал: «Немец сейчас учит его по-другому. Он должен сократить расстояние, сделать блок».

Есть блок на месте, а есть длинный с вылетом вперед. Несколько раз видел в его исполнении как раз длинный, и это помогало выручать. Да, молодому легче перестроиться, но в это же надо еще и поверить! Значит, поверил. Максименко растет, и это радует. Ведь это «Спартак», где очень трудно быть первым и играть стабильно. Убежден, что у Саши за последние годы очень большой прогресс.

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Игорь Рабинер все материалы автора

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