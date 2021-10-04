Глебов прокомментировал слухи об интересе «Спартака»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о слухах о том, что им летом интересовался «Спартак».

— Как на тебя повлияли разговоры про «Спартак»?

— Спокойно. У меня контракт с «Ростовом». Решил бы клуб продать — продали бы, нет — вопросов нет. Пусть решает руководство, а мое дело — тренироваться и играть как можно лучше.

В сентябре 2021 года сообщалось, что «Спартак» готов купить 21-летнего игрока у «Ростова» за 5 миллионов евро, однако трансфер сорвался.