20:02 | Футбол — РПЛ

Кабелла выйдет с первых минут у "Краснодара" на игру с "Зенитом"

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч 4-го тура чемпионата России с "Зенитом", сообщает официальный сайт РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало - в 21.30 (мск).

Новичок "быков" Реми Кабелла начнет встречу с первых минут.

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Камболов, Олссон, Намли, Вилена, Кабелла – Ари.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов, Берг.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар", начало - в 21.30 (мск).

Зенит – Краснодар

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https://premierliga.ru/match/match_13144.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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