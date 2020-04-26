«К бою готов». Рассказов показал, чем занимается во время самоизоляции

Защитник «Спартака» Николай Рассказов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 22-летний российский футболист показал подписчикам, как играет в компьютерную игру.

«К бою готов», — подписал фото Рассказов.

В текущем сезоне Рассказов провел 16 матчей за красно-белых и сделал одну результативную передачу.