«К бою готов». Рассказов показал, чем занимается во время самоизоляции
16:19
Защитник «Спартака» Николай Рассказов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 22-летний российский футболист показал подписчикам, как играет в компьютерную игру.
«К бою готов», — подписал фото Рассказов.
В текущем сезоне Рассказов провел 16 матчей за красно-белых и сделал одну результативную передачу.
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