Известный рэпер собирает деньги для главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) опубликовал в своем Инстаграме пост с просьбой о помощи для Екатерины Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Девушка выпала из окна в одном из городов Чехии 10 мая, в результате она получила множественные повреждения и медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы.

– С Катей произошла беда ,ребята! Срочно нужна финансовая помощь на лечение ! Нужна очень большая сумма. Состояние постоянно критическое. Сейчас ее ввели в состояние искусственной комы на дыхательном аппарате. Ее сестра на днях полетит общаться с врачом, а пока известно только это, информацию о ее состоянии будем сообщать, – написал артист.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна