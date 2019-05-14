16:59 14 мая | Футбол — РПЛ

Известный рэпер собирает деньги для главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

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Рэпер Птаха (Давид Нуриев) опубликовал в своем Инстаграме пост с просьбой о помощи для Екатерины Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Девушка выпала из окна в одном из городов Чехии 10 мая, в результате она получила множественные повреждения и медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы.

– С Катей произошла беда ,ребята! Срочно нужна финансовая помощь на лечение ! Нужна очень большая сумма. Состояние постоянно критическое. Сейчас ее ввели в состояние искусственной комы на дыхательном аппарате. Ее сестра на днях полетит общаться с врачом, а пока известно только это, информацию о ее состоянии будем сообщать, – написал артист.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна

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