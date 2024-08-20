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Сегодня, 09:00

Известный барбер — о дружбе с Жиго: «Он сразу пообещал, что будет стричься только у меня»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с экс-защитником «Спартака» Самюэлем Жиго.

— Как ты пришел в профессию?

— Начал стричь в десять лет — получается, уже около 20 лет в профессии. В Узбекистане у нас был свой барбершоп. Там я учился мастерству у своего папы! Затем переехал в Москву. Ничего не сказал родителям про то, что хочу найти здесь работу. Уехал под предлогом, что пойду на матчи чемпионата мира, который проходил в России. На деньги для билетов купил инструменты. Так что футбол, конечно, посмотреть удалось, но из фан-зоны.

— Ты сказал про Узбекистан — это твоя родина?

— Да, я из города Наманган. Там же родился Алишер Усманов!

— Уже неплохо.

— Да. В общем, я начал пробовать работать — вроде получалось. Долго совершенствовался. И спустя некоторое время стал победителем фестиваля «Лучшее шоу года — 2018». Мне всегда хотелось работать со звездами, быть к ним ближе.

В Москве устроился в один из барбершопов. Туда ходят многие селебрити. Язык учил с нуля — до переезда в Москву не знал ни слова по-русски! Но быстро достиг базового уровня, а спустя месяцев шесть ко мне записался первый футболист — Самюэль Жиго. Помнишь его?

— Конечно.

— Он случайно попал ко мне — пришел без охраны. Я посмотрел на его черты лица, мысленно сразу представил, как лучше постричь. Старался сделать все максимально хорошо — ему с первого раза очень понравилось!

Тогда он мне не сказал, что играет в футбол. Лишь спросил, сколько мне лет, предложил общаться. Он максимально искренний и простой человек! Для меня это стало шоком. Еще Жиго сразу пообещал, что будет стричься только у меня.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 по январь 2022 года, после чего подписал контракт с «Марселем».

В прошлом сезоне 30-летний Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил три мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

Самюэль Жиго
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«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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