Известный барбер — о дружбе с Жиго: «Он сразу пообещал, что будет стричься только у меня»

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с экс-защитником «Спартака» Самюэлем Жиго.

— Как ты пришел в профессию?

— Начал стричь в десять лет — получается, уже около 20 лет в профессии. В Узбекистане у нас был свой барбершоп. Там я учился мастерству у своего папы! Затем переехал в Москву. Ничего не сказал родителям про то, что хочу найти здесь работу. Уехал под предлогом, что пойду на матчи чемпионата мира, который проходил в России. На деньги для билетов купил инструменты. Так что футбол, конечно, посмотреть удалось, но из фан-зоны.

— Ты сказал про Узбекистан — это твоя родина?

— Да, я из города Наманган. Там же родился Алишер Усманов!

— Уже неплохо.

— Да. В общем, я начал пробовать работать — вроде получалось. Долго совершенствовался. И спустя некоторое время стал победителем фестиваля «Лучшее шоу года — 2018». Мне всегда хотелось работать со звездами, быть к ним ближе.

В Москве устроился в один из барбершопов. Туда ходят многие селебрити. Язык учил с нуля — до переезда в Москву не знал ни слова по-русски! Но быстро достиг базового уровня, а спустя месяцев шесть ко мне записался первый футболист — Самюэль Жиго. Помнишь его?

— Конечно.

— Он случайно попал ко мне — пришел без охраны. Я посмотрел на его черты лица, мысленно сразу представил, как лучше постричь. Старался сделать все максимально хорошо — ему с первого раза очень понравилось!

Тогда он мне не сказал, что играет в футбол. Лишь спросил, сколько мне лет, предложил общаться. Он максимально искренний и простой человек! Для меня это стало шоком. Еще Жиго сразу пообещал, что будет стричься только у меня.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 по январь 2022 года, после чего подписал контракт с «Марселем».

В прошлом сезоне 30-летний Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил три мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.

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