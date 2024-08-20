Барбер Жиго рассказал, как француз привел Промеса на стрижку

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стрижке Квинси Промеса.

«Когда Жиго пришел в следующий раз, показал мне свое фото в форме «Спартака». Я удивился: «Ты футболист, что ли?» Попросил показать соцсети, он подписался на меня.

Тут я понял: моя мечта быть ближе к звездам стала потихоньку осуществляться. Как-то попросил Самюэля: «У тебя же друзья-футболисты тоже ходят в какие-то барбершопы — может, я сделаю им идеальные прически?» Жиго ответил: «Давай!» И позвал Промеса", — сказал Джураев «СЭ».

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к семи с половиной годам заключения по двум уголовным делам.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»