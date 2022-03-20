«Сочи» — «Крылья Советов»: Глушенков открыл счет перед перерывом
Полузащитник «Крыльев Советов Максим Глушенков открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он отличился в самой концовке первого тайма — 1:0.
Антон Зиньковский красиво накрутил соперника на фланге и сделал прострел в штрафную. Мяч дошел до Глушенкова, который с близкого расстояния отправил его в сетку.
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Урал – Химки
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|19.03
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|
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
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|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
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|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
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|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
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