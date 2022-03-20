«Сочи» — «Крылья Советов»: Глушенков открыл счет перед перерывом

Полузащитник «Крыльев Советов Максим Глушенков открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он отличился в самой концовке первого тайма — 1:0.

Антон Зиньковский красиво накрутил соперника на фланге и сделал прострел в штрафную. Мяч дошел до Глушенкова, который с близкого расстояния отправил его в сетку.