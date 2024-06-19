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Сегодня, 09:05

Добровинский обратился к Смолову: «Надеюсь, он не будет забивать «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский ответил «СЭ» на вопрос о переходе нападающего бело-голубых Федора Смолова в «Краснодар».

— Что можете пожелать Федору в «Краснодаре»?

— Все болельщики «Динамо» могут быть только благодарны Смолову за время, которое он провел в клубе. Правда, надо сказать, что, на мой взгляд, у него присутствовал некий нарциссизм в игре. Слабая сторона Федора именно в том, что он иногда пытался два-три раза обвести вместо того, чтобы отдать пас или нанести удар. Сильная же его сторона в том, что он просто очень хороший футболист!

К сожалению, с возрастом и скорость уже стала не та. Но когда в команде есть опытный человек, а Федор работал в «Динамо» и с молодежью, давал советы — очень большой плюс. Мне остается пожелать Федору хорошей карьеры в «Краснодаре» и вообще в футболе. Только очень надеюсь, что он не будет забивать «Динамо» (смеется).

Смолов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2025 года. 34-летний россиянин является лучшим бомбардиром «быков» в истории клуба.

Форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента.

Смолов выступал за «Динамо» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Федор Смолов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

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