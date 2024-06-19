Добровинский обратился к Смолову: «Надеюсь, он не будет забивать «Динамо»

Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский ответил «СЭ» на вопрос о переходе нападающего бело-голубых Федора Смолова в «Краснодар».

— Что можете пожелать Федору в «Краснодаре»?

— Все болельщики «Динамо» могут быть только благодарны Смолову за время, которое он провел в клубе. Правда, надо сказать, что, на мой взгляд, у него присутствовал некий нарциссизм в игре. Слабая сторона Федора именно в том, что он иногда пытался два-три раза обвести вместо того, чтобы отдать пас или нанести удар. Сильная же его сторона в том, что он просто очень хороший футболист!

К сожалению, с возрастом и скорость уже стала не та. Но когда в команде есть опытный человек, а Федор работал в «Динамо» и с молодежью, давал советы — очень большой плюс. Мне остается пожелать Федору хорошей карьеры в «Краснодаре» и вообще в футболе. Только очень надеюсь, что он не будет забивать «Динамо» (смеется).

Смолов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2025 года. 34-летний россиянин является лучшим бомбардиром «быков» в истории клуба.

Форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента.

Смолов выступал за «Динамо» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.