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Добровинский: «Гол Смолова «Зениту» — один из самых красивых, что я видел. За это простил ему пенальти с Хорватией»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский ответил «СЭ» на вопрос о переходе нападающего бело-голубых Федора Смолова в «Краснодар».

— 18 июня официально стало известно о переходе Федора Смолова в «Краснодар». Какое у вас главное воспоминание от его возвращения в «Динамо»?

— Я очень положительно относился к Федору. Это очень хороший и опытный игрок. Смолов принес «Динамо» много хорошего. Благодарю его за совершенно потрясающий гол в матче Кубка России с «Зенитом», когда «Динамо» в меньшинстве одержало победу со счетом 1:0. Великолепнейший гол! Считаю, что этот мяч одним из самых красивых, которые я вообще видел!

— Правда?

— Да. За этот гол, кстати, я простил ему пенальти [Хорватии] на чемпионате мира, слишком уж он обрадовал меня тогда.

Смолов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2025 года. 34-летний россиянин является лучшим бомбардиром «быков» в истории клуба.

Форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента.

Смолов выступал за «Динамо» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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