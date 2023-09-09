Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива»

Французский нападающий Вильсон Изидор, перешедший в «Зенит», попрощался с болельщиками «Локомотива».

«Уважаемые болельщики «Локомотива». Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал все ради этой зеленой майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам, переводчикам. Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия. Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет частью моей семьи», — написал Изидор в своих соцсетях.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает в себя опцию выкупа. 23-летний француз будет играть за питерский клуб под 10-м номером, который принадлежал Малкому до его перехода в «Аль-Иттихад».