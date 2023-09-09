Тарханов прокомментировал выбор лучшего игрока месяца в РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов согласен с выбором форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре лучшим игроком месяца в РПЛ.

«Гарре — хороший футболист. Конечно, он заслужил звание лучшего игрока. Не могу сказать, перейдет ли он куда-нибудь. Посмотрим, что произойдет зимой. Если Гарре продолжит так играть, то получит предложение», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

23-летний аргентинец признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.