Изидор — о матче против «Локомотива»: «Обещаю, что выложусь на все сто»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о предстоящем матче против «Локомотива» в 9-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 24 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Я очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все сто. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

«Зенит» в летнее трансферное окно арендовал 23-летнего француза у «Локомотива». Изидор отличился голом в дебютном матче против «Рубина» (3:0) в 8-м туре РПЛ.