Федун оценил победу «Спартака» над «Динамо»: «Будь Промес поудачливее, счет мог быть крупным»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» оценил важность победы красно-белых над «Динамо» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

«Игра тяжелая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся [в защиту] слева. Я об этом говорил сразу — он намного более результативен. Неплохо сыграл Дуарте. Один раз, правда, ошибся. В целом команда билась. Если бы Промес был поудачливее, счет мог бы быть крупным. Хотя и у «Динамо» были шансы. Так что всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперед», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.