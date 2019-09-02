Из-за травмы хавбек ЦСКА Бийол пропустит ближайшие матчи сборной Словении
16:08
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол из-за повреждения капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава не поедет в расположение сборной Словении, сообщается в официальном Twitter клуба.
Повреждение Бийол получил в матче 8-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1).
? Пока мы ждём, чтобы объявить сами-знаете-о-чем, подоспела другая новость. Яка прошёл обследование, которое выявило у него повреждение голеностопа, из-за которого Бийол не поедет в сборную https://t.co/tYTNO7NmSw pic.twitter.com/pQ6a7QBkS7— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 2, 2019
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...