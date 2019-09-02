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Из-за травмы хавбек ЦСКА Бийол пропустит ближайшие матчи сборной Словении

16:08
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол из-за повреждения капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава не поедет в расположение сборной Словении, сообщается в официальном Twitter клуба.

Повреждение Бийол получил в матче 8-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1).

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