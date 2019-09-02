Из-за травмы хавбек ЦСКА Бийол пропустит ближайшие матчи сборной Словении

? Пока мы ждём, чтобы объявить сами-знаете-о-чем, подоспела другая новость. Яка прошёл обследование, которое выявило у него повреждение голеностопа, из-за которого Бийол не поедет в сборную https://t.co/tYTNO7NmSw pic.twitter.com/pQ6a7QBkS7