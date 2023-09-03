Ивича не удивил состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы над «Спартаком» (2:0) в 7-м туре РПЛ отметил, что не был удивлен составом красно-белых.

— Как оцените игру Тормены? Не было риском выпускать новичка на «Спартак»?

— Он тут для того, чтобы быть частью нашей командой. Мы довольны его игрой, он себя хорошо показывает.

— Удивил ли вас состав «Спартака» сегодня?

— Нет. Я не удивился стартовым составом Спартака.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).