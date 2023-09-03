Ивич: «Не особо поддерживаю представление Черникова и Кривцова в сборной России»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы над «Спартаком» (2:0) в 7-м туре РПЛ высказался по поводу вызова игроков краснодарской команды в сборную России.

— Довольны ли вы представительством игроков «Краснодара» в сборной России?

— Конечно, иметь игроков сборной хорошо для любого клуба. Но у Черникова и Кривцова в прошлом были небольшие травмы, поэтому я их не особо использовал в играх на Кубок. Поэтому не особо поддерживаю их представление в сборной. Им бы отдохнуть, они не готовы на сто процентов. Но для каждого клуба важно, что их игроки вызываются в сборную.

Из «Краснодара» на сентябрьский сбор были вызываны Станислав Агкацев, Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников и Никита Кривцов.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).