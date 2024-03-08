Ивич — об отсутствии Сперцяна в матче «Краснодара» с «Ростовом»: «Тяжело без одного из лучших игроков»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал отсутствие полузащитника Эдуарда Сперцяна в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

23-летний полузащитник пропускал встречу из-за дисквалификации, связанной с перебором желтых карточек.

— Насколько болезненной оказалась потеря Сперцяна сегодня?

— Конечно, это непросто. Тяжело, когда команда остается без одного из лучших игроков. Сперцян — наш самый креативный футболист. Любому тренеру было бы трудно без него на поле, — сказал Ивич.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».