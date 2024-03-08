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8 марта, 21:53

Защитник «Краснодара» Оласа назвал односторонним судейство в матче с «Ростовом»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением о судействе в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

На 49-й минуте Казарцев показал вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Олакунле Олусегуну.

— Да, конечно, вещи начинают усложняться, когда арбитр свистит все фолы твоему сопернику, когда в принципе практически все фолы идут не в нашу пользу, судейство становится односторонним, — начал Оласа. — На подборах, в единоборствах в первом тайме мы уступили «Ростову». Во втором тайме вы могли сами заметить, что мы вышли намного более подготовленными к этому.

— Поражение от «Ростова» — сильный психологический удар по команде?

— Нет, мы все еще остаемся на первом месте, будем продолжать бороться за него. Вы это еще увидите в следующих матчах. Это футбол. Такое происходит.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».

Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
Лукас Оласа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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