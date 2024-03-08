Защитник «Краснодара» Оласа назвал односторонним судейство в матче с «Ростовом»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением о судействе в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

На 49-й минуте Казарцев показал вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Олакунле Олусегуну.

— Да, конечно, вещи начинают усложняться, когда арбитр свистит все фолы твоему сопернику, когда в принципе практически все фолы идут не в нашу пользу, судейство становится односторонним, — начал Оласа. — На подборах, в единоборствах в первом тайме мы уступили «Ростову». Во втором тайме вы могли сами заметить, что мы вышли намного более подготовленными к этому.

— Поражение от «Ростова» — сильный психологический удар по команде?

— Нет, мы все еще остаемся на первом месте, будем продолжать бороться за него. Вы это еще увидите в следующих матчах. Это футбол. Такое происходит.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».