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23 февраля, 03:43

Олич: «Артур Жорже — один из важных тренеров в карьере Жиркова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера красно-синих Артура Жорже. Португалец умер в четверг в возрасте 78 лет.

«Мои соболезнования семье Артура Жорже. Тренер, который недолго с нами работал, но выиграл Суперкубок России. Но этот специалист по всему миру тренировал команды и национальные сборные. У него было много успехов. Артур — очень хороший тренер. Мне запомнилось, как он с молодым Юрием Жирковым уже через несколько дней подписал контракт, а после нескольких месяцев Юра играл в основном составе ЦСКА и вызывался в сборную. Он один из важных тренеров в карьере Жиркова», — цитирует Metaratings.ru Олича.

Жорже возглавлял ЦСКА с ноября 2003 года по июль 2004-го и стал с московской командой обладателем Суперкубка России.

Артур Жорже. Не стало первого иностранного тренера ЦСКА Жорже. Он выиграл Суперкубок и ушел за год до победы в Кубке УЕФА
Источник: https://metaratings.ru/news/olich-soboleznuyu-seme-zhorzhe-on-odin-iz-vazhnykh-trenerov-v-karere-zhirkova-336643/
Артур Жорже
Ивица Олич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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