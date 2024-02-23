Олич: «Артур Жорже — один из важных тренеров в карьере Жиркова»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера красно-синих Артура Жорже. Португалец умер в четверг в возрасте 78 лет.

«Мои соболезнования семье Артура Жорже. Тренер, который недолго с нами работал, но выиграл Суперкубок России. Но этот специалист по всему миру тренировал команды и национальные сборные. У него было много успехов. Артур — очень хороший тренер. Мне запомнилось, как он с молодым Юрием Жирковым уже через несколько дней подписал контракт, а после нескольких месяцев Юра играл в основном составе ЦСКА и вызывался в сборную. Он один из важных тренеров в карьере Жиркова», — цитирует Metaratings.ru Олича.

Жорже возглавлял ЦСКА с ноября 2003 года по июль 2004-го и стал с московской командой обладателем Суперкубка России.