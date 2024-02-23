Камоцци: «Мозесу пора уходить из «Спартака»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что полузащитник Виктор Мозес покинет московский клуб.

«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в свое время, когда был в лучшей форме», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

33-летний Мозес с 2021 года играет за «Спартак». В это сезоне он сыграл 12 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

15 февраля 2024 года агентство нигерийского футболиста сообщило, что игрок покинет команду по окончании сезона-2023/24.