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23 февраля, 03:57

Камоцци: «Мозесу пора уходить из «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что полузащитник Виктор Мозес покинет московский клуб.

«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в свое время, когда был в лучшей форме», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

33-летний Мозес с 2021 года играет за «Спартак». В это сезоне он сыграл 12 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

15 февраля 2024 года агентство нигерийского футболиста сообщило, что игрок покинет команду по окончании сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-mozesu-pora-uhodit-iz-spartaka-on-by-l-ochen-horosh-v-svoe-vremya/
Виктор Мозес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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