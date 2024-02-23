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23 февраля, 03:35

Агент Агбалаки: «На прошлой неделе «Сочи» выкупил права на игрока»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Антон Синьков объяснил, как был осуществлен переход защитника Соломона Агбалаку из «Сочи» в грузинский «Сабуртало» на правах аренды.

«Аренда Соломона в «Сочи» была рассчитана до лета, но на прошлой неделе российский клуб выкупил права на игрока. При этом было решено найти клуб, куда бы пока Агбалака отправился в аренду. У сочинцев есть определенная задача. И несмотря на то что Соломон довольно много играл на сборах, вряд ли на сегодня он станет одним из 11 помощников, которые могли бы вытащить команду со дна. В итоге появился вариант с «Сабуртало», которому предстоит выступать в Лиге конференций. В какой-то момент возникли небольшие сложности с оформлением визы — нигерийцам очень сложно попасть в Грузию. Однако в итоге все вопросы были улажены. Аренда на год, у «Сочи» есть право вернуть игрока летом», — цитирует «РБ Спорт» Синькова.

20-летний нигеринец летом 2023 года перешел в «Сочи» из «Брод Сити» на правах аренды. В РПЛ он сыграл один матч (против «Спартака» в 8-м туре — 0:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-agbalaki-na-proshloj-nedele-sochi-vy-kupil-prava-na-solomona/
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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