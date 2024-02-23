Агент Агбалаки: «На прошлой неделе «Сочи» выкупил права на игрока»

Футбольный агент Антон Синьков объяснил, как был осуществлен переход защитника Соломона Агбалаку из «Сочи» в грузинский «Сабуртало» на правах аренды.

«Аренда Соломона в «Сочи» была рассчитана до лета, но на прошлой неделе российский клуб выкупил права на игрока. При этом было решено найти клуб, куда бы пока Агбалака отправился в аренду. У сочинцев есть определенная задача. И несмотря на то что Соломон довольно много играл на сборах, вряд ли на сегодня он станет одним из 11 помощников, которые могли бы вытащить команду со дна. В итоге появился вариант с «Сабуртало», которому предстоит выступать в Лиге конференций. В какой-то момент возникли небольшие сложности с оформлением визы — нигерийцам очень сложно попасть в Грузию. Однако в итоге все вопросы были улажены. Аренда на год, у «Сочи» есть право вернуть игрока летом», — цитирует «РБ Спорт» Синькова.

20-летний нигеринец летом 2023 года перешел в «Сочи» из «Брод Сити» на правах аренды. В РПЛ он сыграл один матч (против «Спартака» в 8-м туре — 0:1).