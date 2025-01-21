Ивелин Попов заявил, что 20 лет назад все знали только о «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов оценил свое время в «Спартаке».

— Проходит время, и вижу, что мы сделали действительно очень много. 17 лет «Спартак» не становился чемпионом, а мы успели это сделать, все вкупе, кто тогда был — ребята, тренеры, руководители. Выиграли Суперкубок, разгромили «Севилью» 5:1 в Лиге чемпионов. Это большие успехи. И становится приятно, что ты в таком большом клубе был. Три с половиной года я там поиграл — это мало кому удается. Самый ли ты сильный и лучшие ли у тебя качества — это комплекс всего, надо показать себя хорошо в коллективе, иметь хорошие качества. Очень много компонентов. И становится приятно, конечно, сразу. И видишь, что футбол — очень хорошая штука.

— В России идет спор, какой клуб исторически главный в стране — «Спартак» или «Зенит». Какой?

— Последние несколько лет «Зенит» действительно выигрывает все подряд. Но для меня лично, если брать с исторической точки зрения, 20 лет назад все знали только о «Спартаке». Такие споры для меня бессмысленны. Футбол должен объединять, а не разъединять людей, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».