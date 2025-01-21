Ивелин Попов считает, что Аленичев сделал бы «Спартак» чемпионом

Экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов заявил, что Дмитрий Аленичев смог бы сделать «Спартак» чемпионом, если бы не покинул клуб.

— Я запомнил Аленичева очень честным и открытым человеком. Для нас он являлся хорошим тренером. Кроме тех, кто у него был в распоряжении, в чемпионский сезон добавились несколько человек — Луис Адриано, Фернандо, зимой пришли Селихов, Джикия, Самедов. Но летние сборы проводили Аленичев с Титовым и Ананко. Очень мощная связка. Они прививали нам играть только в футбол, футбол, футбол. Да, было несколько неудачных результатов, но случались и яркие матчи. Их философия — если пропустим один, должны забить два. Я до сих пор в очень теплых отношениях с Титовым и Аленичевым. В праздники всегда общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Для меня они в первую очередь очень хорошие люди, хочу видеть их тренерами какой-то команды. Они действительно сильно любят футбол. У них все через мяч, такие люди должны быть в футболе.

— Если бы Аленичев все-таки остался и не пришел Каррера, он бы сделал «Спартак» чемпионом?

— Думаю, да. Как футболист он выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, брал 5-6 чемпионств со «Спартаком». Титов — тоже, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».