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Сегодня, 13:12

Ивелин Попов считает, что Аленичев сделал бы «Спартак» чемпионом

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов заявил, что Дмитрий Аленичев смог бы сделать «Спартак» чемпионом, если бы не покинул клуб.

— Я запомнил Аленичева очень честным и открытым человеком. Для нас он являлся хорошим тренером. Кроме тех, кто у него был в распоряжении, в чемпионский сезон добавились несколько человек — Луис Адриано, Фернандо, зимой пришли Селихов, Джикия, Самедов. Но летние сборы проводили Аленичев с Титовым и Ананко. Очень мощная связка. Они прививали нам играть только в футбол, футбол, футбол. Да, было несколько неудачных результатов, но случались и яркие матчи. Их философия — если пропустим один, должны забить два. Я до сих пор в очень теплых отношениях с Титовым и Аленичевым. В праздники всегда общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Для меня они в первую очередь очень хорошие люди, хочу видеть их тренерами какой-то команды. Они действительно сильно любят футбол. У них все через мяч, такие люди должны быть в футболе.

— Если бы Аленичев все-таки остался и не пришел Каррера, он бы сделал «Спартак» чемпионом?

— Думаю, да. Как футболист он выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, брал 5-6 чемпионств со «Спартаком». Титов — тоже, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Аленичев
Ивелин Попов
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Ивелин Попов заявил, что 20 лет назад все знали только о «Спартаке»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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