Ивелин Попов считает, что Аленичев сделал бы «Спартак» чемпионом
Экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов заявил, что Дмитрий Аленичев смог бы сделать «Спартак» чемпионом, если бы не покинул клуб.
— Я запомнил Аленичева очень честным и открытым человеком. Для нас он являлся хорошим тренером. Кроме тех, кто у него был в распоряжении, в чемпионский сезон добавились несколько человек — Луис Адриано, Фернандо, зимой пришли Селихов, Джикия, Самедов. Но летние сборы проводили Аленичев с Титовым и Ананко. Очень мощная связка. Они прививали нам играть только в футбол, футбол, футбол. Да, было несколько неудачных результатов, но случались и яркие матчи. Их философия — если пропустим один, должны забить два. Я до сих пор в очень теплых отношениях с Титовым и Аленичевым. В праздники всегда общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Для меня они в первую очередь очень хорошие люди, хочу видеть их тренерами какой-то команды. Они действительно сильно любят футбол. У них все через мяч, такие люди должны быть в футболе.
— Если бы Аленичев все-таки остался и не пришел Каррера, он бы сделал «Спартак» чемпионом?
— Думаю, да. Как футболист он выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, брал 5-6 чемпионств со «Спартаком». Титов — тоже, — приводит слова Попова «РБ Спорт».
Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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|
Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3