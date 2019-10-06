Ивелин Попов: «Могли побеждать ЦСКА со счетом 5:0»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) считает, что гости могли забить больше на «ВЭБ-Арене».
— Хороший матч. Могло быть и 4:0, и 5:0. Очень довольны, что приехали и выиграли у ЦСКА.
— «Ростов» полностью переиграл ЦСКА?
— Будем реалистами. Нельзя говорить, что полностью. Последние 15 минут соперник давил, много времени на нашей половине провел.
— Хорен Байрамян два гола забил. Удивлены?
— Нет. Он многое делает для команды.
— ЦСКА как будто развалился в обороне. Готовы были к этому?
— Мы играем от себя. Смотрим только на нашу команду.
— Ваша команда теперь на первом месте.
— Это хорошо! (Ярослав Сусов)
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