Иванович улетел в Сербию из-за несчастья в семье

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович улетел в Сербию. Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский в эфире канала РПЛ во время матча петербуржцев с «Сочи». Существует вероятность, что 36-летний защитник пропустит остаток сезона.

По словам Моссаковского, речи об этом пока не идет, но пока что определенность не насступила. В частности, граждане, приезжающие из-за границы в Россию, должны высидеть обязательный 14-дневный карантин.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. 19 июля петербургская команда примет «Спартак» в 1/2 финала Олимп-Кубка России.