Иван Обляков: "Эпизод с пенальти на Чалове не видел"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча 5-го тура с "Сочи" (0:0), а также ответил на вопрос об эпизоде с пенальти на Федоре Чалове.

– Мы создали много моментов. Все время обостряли, немного аккуратнее надо было действовать с мячом. Они ("Сочи" – прим. "СЭ") молодцы, второй тайм давили нас.

– Что Чалов сказал в раздевалке?

– Честно – не знаю, он был со врачами.

– Пенальти был?

– Я подачу делал, не видел сам эпизод.

– Как скажется ничейный результат с "Сочи" на настрое перед дерби?

– Да все настраиваются – и мы, и они. Дерби будет сложным. Думаю, будет интересная игра. (Константин Колмаков)