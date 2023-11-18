Иван Лепский: «Игрок Марцел Личка помог бы «Динамо»

Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился эмоциями от матча с 2DROTS (2:1).

«Все отлично, 2DROTS — хорошая команда. Мы получили много эмоций. Спасибо болельщикам, что пришли, — приводит «РБ Спорт» слова Лепского. — Уровень 2DROTS? Они хорошо выступают в МФЛ, Кубке. Уровень очень хороший. Счет 2:1, но нам было непросто»

Также 18-летний футболист ответил на вопрос, помог бы «Динамо» игрок Марцел Личка.

«Марцел не потерял ни одного мяча, поэтому он хороший форвард. Конечно, он бы пригодился «Динамо», — сказал Лепский.

Личка возглавил «Динамо» летом этого года. Ранее 46-летний чешский специалист работал в «Оренбурге».