Дубль Мирзова принес «Нефтчи» победу над «Зенитом»

«Зенит» в товарищеском матче проиграл азербайджанскому «Нефтчи» — 1:2.

Единственный гол сине-бело-голубых на 57-й минуте забил Ду Кейрос. Дубль за «Нефтчи» оформил Резиуан Мирзов. Экс-игрок «Спартака» отличился на 9-й и 62-й минутах.

В первом тайме из-за повреждения замена потребовалась полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану. Он покинул поле на 35-й минуте.