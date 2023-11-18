Лепехин: «Ишков и Дмитриев будут мало играть в «Зените», но глупо не принять такое предложение»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал новость о трансферных планах петербуржцев.

Ранее «СЭ» сообщил, что в зимнее трансферное окно «Зенит» планирует подписать двух футболистов «Урала» Илью Ишкова и Игоря Дмитриева, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

«Хотелось бы брать молодых игроков из своей академии, но «Зенит» берет тех, кто побирается к уровню основного состава. Это данность, так работают все клубы. Естественно Ишков и Дмитриев будут меньше играть, чем в том же «Урале». Если есть возможность попробовать себя в топовом клубе, как «Зенит», надо пробовать, потому что тогда станет понятно, соответствует ли этот футболист уровню «Зенита» или нет. Глупо было бы не воспользоваться таким предложением. Да, это риск, но амбициозный человек с радостью пойдет в «Зенит», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

18-летний Ишков забил один гол в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата России. 19-летний Дмитриев провел 12 игр. На счету 19-летнего Бессмертного один мяч в четырех встречах РПЛ.