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Итальянский скаут считает, что интерес «Ювентуса» к Миранчуку высосан из пальца

03:15
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Итальянский скаут Алекс Великих поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересован «Ювентус».

— Интерес к Миранчуку «Ювентуса», думаю, высосан из пальца, — цитирует скаута «Спорт уик-энд». — Возможно, другим клубам в Европе он интересен. Речь шла о «Севилье» или «Роме». Им нужен в среднюю линии такой игрок. Но! Зарплата Миранчука в «Локо» выше той, которую ему могли бы предложить в Европе. Российских футболистов, интересных в Старом Свете, не так много, но они есть. Однако очень мало позитивных историй, когда кто-то из них заиграл в топ-чемпионате. Это большое препятствие для заключения контрактов с россиянами.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/futbol/premer-liga-2018-19/interes-yuventusa-k-miranchuku-vysosan-iz-paltsa-da-i-zarplata-futbolista-v-loko-vyshe-toj-kotoruyu-emu-mogli-by-predlozhit-v-evrope

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