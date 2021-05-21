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Итальянский агент заявил, что Боккетти хочет работать в «Спартаке»

14:33
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Агент Андреа Д'Амико сообщил, что бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти хочет работать в московском клубе.

По информации «СЭ», 34-летний итальянский футболист ранее прибыл в Москву для получения гражданства РФ.

«Сальваторе просто проводит время с семьей в Москве. Он очень сильно хочет поработать в «Спартаке», но пока никаких контактов на эту тему не было», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Боккетти играл на правах аренды за «Пескару» из серии B. Защитник принадлежит «Вероне».

Боккетти выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019-й. Вместе с красно-белыми выиграл золотые медали РПЛ в сезоне-2016/17 и Суперкубок страны-2017.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bokketti-ochen-hochet-porabotat-v-spartake/

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