Экс-руководитель академии «Локо»: «Понимаю решение Мухина. В «Локо» ему предложили всего 500 тысяч...»

Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что менеджмент клуба допустил просчет в переговорах с полузащитником Максимом Мухиным, который в ближайшее время перейдет в ЦСКА.

— Как вам видится ситуация с переходом Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА? Член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов уже это подтвердил.

— Валерий Николаевич (Филатов. — Прим. «СЭ») немножко поторопился, на сегодняшний день трансфер не оформлен, не подписан. Есть понимание, что это должно произойти, но клубы пока официально о переходе не объявили. В первую очередь меня удивил подход Владимира Леонченко к этим переговорам.

— Поясните, пожалуйста.

— Я о тех условиях, которые гендиректор клуба предложил Максиму, чтобы его сохранить и убрать из контракта опцию выкупа, доступную для всех (15 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»). Вот это для меня стало сюрпризом. Почему Леонченко начал переговоры не после первого круга, а только на финише сезона? Ведь уже зимой было понятно, что Мухин — очень интересный игрок и надо было искать компромисс. Почему «Локомотив» тогда промолчал?

В итоге Мухин провел достаточное количество качественных игр за «Локомотив», получил приглашение в сборную и, естественно, привлек к себе интерес со стороны других клубов, которые были готовы заплатить сумму выкупа.

— То есть вы полагаете, что в конце сезона у менеджмента «Локомотива» уже не было шансов удержать Мухина?

— По факту просто смешно говорить о том предложении, которое «Локомотив» сделал Мухину...

— Почему?

— Ну как? Мы же говорим об игроке сборной России. У него уже есть предложения от других клубов, которые готовы ему платить около 500 тысяч евро в год! А что предложил Леонченко? 500-600 тысяч рублей в месяц? Смешно. Это же абсолютно неадекватный вариант.

— Думаете?

— Конечно. Максим доказал свою состоятельность не в одной игре, а на протяжении довольно длительного отрезка. Проводил матчи от звонка до звонка на хорошем уровне. Было понятно, что с этим полузащитником нужно обязательно договориться. Мухин поможет сегодня, завтра. И это очень ценный актив для клуба.

(Виталий Айрапетов)

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