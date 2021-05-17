Боккетти прилетел в Москву для получения гражданства РФ

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прилетел в Москву из Италии для прохождения очередного этапа процедуры получения гражданства Российской Федерации.

Футболист имеет на это право, поскольку прожил в нашей стране девять лет, выступая в РПЛ за «Рубин» (2010-2012) и красно-белых (2013-2019). С 2014 года игрок женат на россиянке Екатерине Мальцевой, пара воспитывает троих детей.

В составе «Спартака» Боккетти становился чемпионом-2017, в том же году выиграл национальный Суперкубок, вместе с казанцами Сальваторе в 2012-м брал Кубок и Суперкубок.

(Вячеслав Короткин)