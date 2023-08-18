Источник: «Зенит» связывался с Азмуном и готов платить ему 3 миллиона евро за сезон

Представители «Зенита» связывались лично с форвардом «Байера» Сердаром Азмуном, сообщает Sport24.

Отмечается, что в петербургском клубе готовы предложить футболисту зарплату около 3 миллионов евро за сезон.

7 августа сообщалось, что «Зенит» планирует предложить «Байеру» 5 миллионов евро за переход Азмуна.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер». В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

В июле стало известно, что иранский футболист получил мышечную травму на сборах «Байера» и выбыл на 6-8 недель.