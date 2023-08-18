Мантуан о матче со «Спартаком»: «Готовы поехать в Москву и вернуться с победой»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

— За год в «Зените» вы успели понять, насколько принципиальны для болельщиков матчи против «Спартака»?

— Конечно, мы понимаем, что эта игра отличается от всех остальных — и по уровню соперничества, и по исторической значимости. Мы сконцентрированы на сто процентов. Готовы поехать в Москву и вернуться с победой.

— Перед такими матчами лучше быть с холодной головой?

— Мы настроены на то, чтобы играть в футбол, отмести все эмоции. Понятно, что без них не обойдется, и матч наверняка будет эмоциональным. Но наша задача — показать свою игру и победить.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве и начнется в 19.30 мск.