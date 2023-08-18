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Сегодня, 11:06

Мантуан о матче со «Спартаком»: «Готовы поехать в Москву и вернуться с победой»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

— За год в «Зените» вы успели понять, насколько принципиальны для болельщиков матчи против «Спартака»?

— Конечно, мы понимаем, что эта игра отличается от всех остальных — и по уровню соперничества, и по исторической значимости. Мы сконцентрированы на сто процентов. Готовы поехать в Москву и вернуться с победой.

— Перед такими матчами лучше быть с холодной головой?

— Мы настроены на то, чтобы играть в футбол, отмести все эмоции. Понятно, что без них не обойдется, и матч наверняка будет эмоциональным. Но наша задача — показать свою игру и победить.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве и начнется в 19.30 мск.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Густаво Мантуан
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ростов
 - : -
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 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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Пари Нижний Новгород

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