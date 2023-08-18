Семак: «К назначению Карасева на матч со «Спартаком» отношусь абсолютно нормально»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 5-го тура РПЛ против «Спартака».
— Ситуация по травмированным не изменилась: Родригао все еще восстанавливается, Мостовой тоже. Чистяков под вопросом, он пока не готов тренироваться в общей группе.
— Как вы относитесь к назначению Карасева? Правда ли, что «Зенит» попросил арбитров разъяснить моменты по судейству?
— К назначению Карасева отношусь абсолютно нормально. Главное не то, кто будет судить, а как. Матчи проходят достаточно эмоционально, и арбитр должен контролировать ситуацию. Что касается встречи — это решение клуба. Почему нет? Другие клубы пользовались этим правом, мы тоже хотим послушать изменения. Многие происходящие вещи нам пока непонятны. Думаю, нам объяснят те вещи, которые нас интересуют.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве и начнется в 19.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0