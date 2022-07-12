Источник: «Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты

«Зенит» пытается удержать в команде полузащитника Вендела, сообщает O Dia.

Российский клуб предлагает 24-летнему бразильцу новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

Ранее появлялась информация, что хавбек может ради перехода во «Фламенго» приостановить контракт с петербургским клубом. Однако Вендел не хотел бы уходить из «Зенита» на временной основе и рассчитывает на полноценный трансфер.

Бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив три гола.