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Сегодня, 20:30

Все легионеры «Оренбурга» вернулись в расположение клуба

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» состояние игроков после сборов.

«Все легионеры «Оренбурга» вернулись в расположение клуба. Сегодня в 17:00 по местному времени была проведена тренировка. Травмы? После сборов есть, но ничего критичного. Есть мелкие нюансы, но практически все уже работают с основной группой», — сказал Еремякин «СЭ».

Матч первого тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» пройдет 16 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Оренбург
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15.07 20:00
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
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