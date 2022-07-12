Все легионеры «Оренбурга» вернулись в расположение клуба

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» состояние игроков после сборов.

«Все легионеры «Оренбурга» вернулись в расположение клуба. Сегодня в 17:00 по местному времени была проведена тренировка. Травмы? После сборов есть, но ничего критичного. Есть мелкие нюансы, но практически все уже работают с основной группой», — сказал Еремякин «СЭ».

Матч первого тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» пройдет 16 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.